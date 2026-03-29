Fe y tradición llenan la Catedral en el inicio de Semana Santa

La celebración eucarística de las 7:00 de la mañana fue oficiada por el sacerdote Francisco Moya Jaime, quien durante la homilía exhortó a los presentes a reflexionar sobre el significado de la entrada de Jesús a Jerusalén y el sacrificio que representa su pasión

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con ramos en mano y en un ambiente de fe, cientos de fieles católicos acudieron desde temprana hora a la Catedral de Tampico para participar en la misa del Domingo de Ramos para marcar el inicio de la Semana Santa.

La celebración eucarística de las 7:00 de la mañana fue oficiada por el sacerdote Francisco Moya Jaime, quien durante la homilía exhortó a los presentes a reflexionar sobre el significado de la entrada de Jesús a Jerusalén y el sacrificio que representa su pasión.

En paralelo, desde el Vaticano, el Papa León XIV envió un mensaje centrado en la paz y la esperanza en medio de un mundo marcado por la violencia.

“Mientras Jesús recorre el camino de la cruz, nos ponemos detrás de Él y seguimos sus pasos. Y al caminar con Él, contemplamos su pasión por la humanidad, su corazón que se rompe, su vida que se convierte en un regalo de amor”

Llamó a mirar el ejemplo de Cristo ante la adversidad.

“Miremos a Jesús, que se presenta como Rey de la paz, mientras a su alrededor se prepara la guerra… Él, que vino a traer vida, mientras se lleva a cabo el plan para condenarlo a muerte”

En el sur de Tamaulipas, familias completas acudieron con ramos elaborados con palma, manzanilla e imágenes religiosas, los cuales fueron bendecidos durante la ceremonia para posteriormente colocarlos en sus hogares y negocios como símbolo de protección y fe.

El Domingo de Ramos, también conocido como el Sexto Domingo de Cuaresma, conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, dando paso a los días más solemnes del calendario litúrgico católico.