Hidrocarburos en playas de Tamaulipas: Contaminación contenida, pero persistente en plena antesala vacacional

Durante un recorrido por la playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, confirmó que la problemática no es aislada y se presenta de forma variable en distintas zonas costeras

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La presencia de residuos de hidrocarburos en diversas playas de Tamaulipas encendió alertas ambientales y operativas a unos días del arranque del periodo vacacional de Semana Santa. Aunque las autoridades estatales aseguran que la contaminación no alcanza niveles críticos, la dispersión del material en puntos clave del litoral obliga a mantener brigadas permanentes de limpieza para evitar afectaciones al turismo y a la biodiversidad.

Durante un recorrido por la playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, confirmó que la problemática no es aislada y se presenta de forma variable en distintas zonas costeras. “En la semana estuvimos haciendo recorridos en Madero, Altamira; también en Rancho Nuevo, Tepehuajes y Barra del Tordo. Cada zona presenta condiciones distintas”, explicó.

El funcionario detalló que las áreas con mayor presencia reciente de residuos son La Pesca, en Soto la Marina, así como puntos del municipio de Aldama y la zona conurbada del sur del estado, donde se ubica playa Miramar. En estos sitios, las corrientes marinas y los vientos han influido directamente en el arribo del material contaminante, lo que ha generado una dinámica cambiante en la cantidad de residuos visibles.

De acuerdo con Becker Hernández, el hidrocarburo detectado presenta un estado “intemperizado”, es decir, ha pasado por un proceso de evaporación parcial que lo vuelve más sólido y facilita su recolección. “Ya cuando se evapora parte del componente, se solidifica y es más sencillo retirarlo; no estamos viendo grandes manchas activas, sino fragmentos dispersos”, precisó, al tiempo que descartó, por ahora, un escenario de emergencia ambiental.

Las labores de limpieza se realizan mediante un esquema de coordinación entre los tres niveles de gobierno, con participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar, autoridades municipales y organizaciones civiles. Tan solo en la zona de La Pesca operan cerca de 50 personas, además de brigadas simultáneas en otros puntos del litoral tamaulipeco.

El despliegue institucional se ha reforzado con el apoyo de municipios que, aun sin contar con litoral, han ofrecido personal de Protección Civil para sumarse a las tareas. Este esfuerzo, subrayó el secretario, busca no solo atender la contingencia inmediata, sino también garantizar condiciones óptimas para los visitantes durante la temporada alta.

En cuanto al impacto ambiental, Becker Hernández reconoció que el riesgo depende de la cantidad de residuos presentes. Si bien reiteró que los niveles actuales no son significativos, hizo un llamado a la precaución, especialmente para evitar la manipulación directa o ingestión del material. “No representa un peligro grave al contacto, pero sí debemos ser cuidadosos, sobre todo con niños”, advirtió.

Uno de los factores que genera mayor incertidumbre es la duración del fenómeno. Las autoridades estatales admiten que no existe una proyección clara sobre cuántos días más continuarán llegando residuos, ya que esto dependerá del comportamiento de las mareas y las condiciones meteorológicas, información que será determinada por la Secretaría de Marina.

A pesar de este escenario, la afluencia turística no se ha detenido. Visitantes continúan llegando a las playas, incluso mientras se desarrollan las labores de limpieza. En este contexto, el gobierno estatal apuesta por mantener una imagen de control y atención oportuna para evitar afectaciones económicas en las comunidades que dependen del turismo.

El mensaje oficial hacia la ciudadanía es de confianza, pero con responsabilidad compartida. Las autoridades piden a los turistas disfrutar de las playas, pero también colaborar evitando el contacto con los residuos y reportando cualquier acumulación significativa.

La presencia de hidrocarburos en las costas tamaulipecas, aunque moderada, evidencia la vulnerabilidad ambiental del litoral ante fenómenos de origen aún no precisado. Mientras tanto, el reto inmediato para las autoridades será contener la contaminación, sostener la actividad turística y proteger los ecosistemas en uno de los periodos más importantes del año para la economía local.