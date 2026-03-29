Joven pierde la vida en trágico accidente

Un Dodge Avenger azul que se desplazaba a exceso de velocidad se estrelló contra dos autos estacionados para luego chocar con el puesto de tacos y un joven que espera sus alimentos

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.-Un joven que esperaba sus tacos sentado en su motocicleta, fue embestido por un automóvil, siendo proyectado hacia la caja de una camioneta, donde perdió la vida.

El responsable del percance, huyó del lugar a bordo de su unidad.

Momentos antes había chocado con otros coche estacionados, derribando además el puesto de tacos.

Los hechos se registraron a las 01:00 horas del domingo, en la calle Vicente Guerrero del municipio de Tampico.

A esa hora, un Dodge Avenger azul que se desplazaba a exceso de velocidad se estrelló contra dos autos estacionados para luego chocar con el puesto de tacos y un joven que espera sus alimentos sentado en su vehículo de dos ruedas.

Por el golpazo, el motorista salió volando por los aires para luego caer en la caja de una camioneta, sufriendo graves lesiones.

El conductor del Dodge no lo pensó dos veces y de inmediato se dio a la fuga a toda velocidad.

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegaron a los pocos minutos para atender al lesionado de entre 25 y 30 años de edad.

Sin embargo, ya nada se podía hacer por el joven toda vez que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito acordonaron el sitio y notificaron el accidente al Ministerio Público para que tomara conocimiento del trágico hecho.