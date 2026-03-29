Llaman a defender la vida desde la fe; advierten “batalla espiritual” ante despenalización del aborto

El impulso a la interrupción legal del embarazo responde a una agenda constante a nivel internacional, por lo que consideró necesario mantenerse firmes en la defensa de la vida.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La despenalización del aborto en México y otros países forma parte de una confrontación que va más allá del ámbito legal o político, afirmó Lourdes Varela Martínez, directora de la campaña 40 Días por la Vida en Latinoamérica, al concluir la jornada de oración realizada en el sur de Tamaulipas.

En entrevista, expresó que el impulso a la interrupción legal del embarazo responde a una agenda constante a nivel internacional, por lo que consideró necesario mantenerse firmes en la defensa de la vida.

“Es una agenda; la despenalización va a estar intentando lograrse no solamente aquí en Tamaulipas, sino en todos los países. Esto es una batalla; uno cree que se ganó la vida y a la siguiente sesión prácticamente lo vuelven a poner sobre la mesa”

Como ejemplo, mencionó el caso de Argentina, donde dijo tras intentos reiterados, finalmente se aprobó la despenalización del aborto, lo que atribuyó a una presión persistente de grupos promotores.

Varela Martínez reconoció que ante este panorama, las acciones legales, manifestaciones y cabildeos resultan insuficientes, por lo que reconoció el papel de la fe en este movimiento.

“Sin embargo, hemos visto que no importa lo que hagamos; nuestro esfuerzo humano es limitado. Nosotros queremos que el aborto no sea ilegal, sino impensable, y para lograrlo estamos convencidos de que Dios puede ganar los corazones”

Advirtió además sobre legislaciones en países europeos que según indicó buscan restringir la oración pública frente a clínicas. Mencionó casos en España e Inglaterra donde participantes han enfrentado sanciones o detenciones.

“Países donde se están poniendo leyes en contra de nosotros, uno de esos es España… aun así hemos sido demandados, pero todas las demandas se han caído. Es una batalla espiritual a la que nos toca perseverar”

Aseguró que la oración tiene un impacto directo en la reducción de abortos y refirió testimonios de ex trabajadoras del sector.

“Cuando una sola persona reza por la vida, el aborto disminuye hasta en un 75% en centros de aborto”

Indicó que durante la campaña internacional de 40 días por la vida, que concluyó este domingo en la Catedral de Tampico, se reportó la salvación de 160 vidas en 60 países, además de apoyo a personas con afectaciones emocionales.

Por último, recordó el caso reciente de una joven en Colombia que desistió de abortar tras observar a una voluntaria en oración, y agradeció la participación de quienes se sumaron a la vigilia como en el caso de Tampico en donde hubo una nutrida participación, al tiempo que adelantó que las acciones continuarán como parte de la defensa de la vida.