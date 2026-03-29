Mantiene gobierno de Altamira mejoramiento continuo a vialidades

stas labores se refuerzan actualmente sobre el bulevar al Puerto Industrial, conocido como la zona dorada de Altamira

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Bajo la instrucción del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, el Gobierno Municipal de Altamira, a través del área de Obras Públicas, continúa fortaleciendo las acciones de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de estos trabajos, se da seguimiento al programa permanente de bacheo, considerado una tarea prioritaria para mejorar las condiciones de tránsito y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Continuamos con el programa de bacheo como tarea puntual para el mejoramiento de vialidades y garantizar tu seguridad”, se destacó por parte de la administración municipal al reiterar el compromiso de atender de manera oportuna las zonas con mayor desgaste.

Estas labores se refuerzan actualmente sobre el bulevar al Puerto Industrial, conocido como la zona dorada de Altamira, donde se intervienen las principales vialidades que registran mayor afluencia vehicular.

El objetivo es mantener en óptimas condiciones estas arterias, especialmente ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional de Semana Santa, en el que tanto residentes como visitantes transitan hacia esta importante área.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de impulsar una infraestructura urbana segura, funcional y acorde a las necesidades de la población, priorizando el bienestar de automovilistas y peatones.