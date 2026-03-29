México registra 2 muertes por dengue; suman 1,241 contagios

En lo que va del año, los casos acumulados de dengue ascendieron a mil 241, debido a que en la última semana se confirmaron 73 nuevos contagios.

MÉXICO.- En lo que va del año, los casos acumulados de dengue ascendieron a mil 241, debido a que en la última semana se confirmaron 73 nuevos contagios, informó la Secretaría de Salud.

Además, se confirmaron las primeras dos muertes a consecuencia del virus, una en Veracruz y otra más en Oaxaca.

De acuerdo al Panorama Epidemiológico del dengue, aunque el virus ya se extendió a 24 entidades, durante la semana epidemiológica número 11, el 80 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados.

Con 291 casos, Sonora encabezó la lista. Le siguieron:

Sinaloa con 227

Tabasco con 218

Veracruz con 189

Baja California Sur 67

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 24 entidades afectadas. De los mil 241 contagios confirmados, 706 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hasta el 23 de marzo, sólo 8 entidades no reportaron casos: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México,Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

Jornada nacional contra el Chikungunya y Dengue 2026

Con el objetivo de realizar acciones de prevención ante la próxima temporada de lluvias, esta semana la Secretaría de Salud inició la Primera Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026.

Cabe señalar que hasta el pasado 14 de marzo, de acuerdo a datos oficiales, había 14 casos confirmados de Chikungunya: 8 en Chiapas y 6 en Quintana Roo.

Por tanto, ante la presencia de ambas enfermedades, la estrategia nacional, se centra en reforzar medidas preventivas desde los hogares, ya que el mosquito transmisor se reproduce principalmente en depósitos domésticos de agua.

Con un llamado a fortalecer la participación ciudadana y a no bajar la guardia ante enfermedades transmitidas por vectores, -como lo son el dengue y el chikungunya-, la autoridad sanitaria federal enfatizó que es necesario mantener los patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y colaborar con las brigadas de salud.