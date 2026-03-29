Militares israelíes impiden misa del Domingo de Ramos en iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en la historia

Por razones de seguridad, militares israelíes impidieron la ejecución de la misa, la cual no pudo llevarse a cabo ni siquiera a puertas cerradas

ISRAEL.- Por primera vez en la historia, la procesión y misa católica del Domingo de Ramos, uno de los momentos más importantes en la liturgia de la religión, fue impedida por autoridades israelíes.

Las autoridades locales señalaron que dicha decisión fue tomada para garantizar la seguridad de los creyentes, aunque tampoco se permitió que la misa fuera realizada para grupos de menos de 50 personas, como se hace con los cultos judìos, o a puerta cerrada, como ocurrió durante la pandemia por Covid-19.

“La tarde de este Domingo de Ramos la celebramos sin procesión, sin palmas, sin gente vitoreando en las calles. Esta ausencia no es solamente por el clima. Es la guerra que ha interrumpido nuestra jornada festiva, haciendo difícil el solo hecho de seguir a nuestro Rey. “Sabemos que el Crucificado y Resucitado no deja de caminar entre nosotros, incluso aunque las calles estén bloqueadas. Él habita en el corazón de aquellos que no han dejado de seguirlo, precisamente en este silencio impuesto, la liturgia es más auténtica”, señaló Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Causa indignación suspensión de misa de Domingo de Ramos

La decisión de las autoridades israelíes de no permitir la realización de la misa fue duramente criticada por líderes mundiales, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de hechos.

“Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. “Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”, escribió Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

En la misma tesitura, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó la decisión unilateral del gobierno israelí, y señaló que ésta se incluye en una serie de medidas consideradas arbitrarias por la comunidad internacional.

“Ofrezco mi pleno apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impide celebrar la Misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. “Condenó esta decisión de la policía israelí, que se suma al preocupante aumento de las violaciones al estatus de los Lugares Santos en Jerusalén. Debe garantizarse la libertad de culto en Jerusalén para todas las religiones”, aseveró.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO