Motociclista fallece tras ser embestido por camioneta

El trágico percance ocurrió a temprana hora del domingo, en carretera Tampico-Mante y avenida Las Torres en la colonia Roma.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Una muerte prácticamente instantánea tuvo un motociclista, luego de que lo embistiera una camioneta, en la zona norte de Tampico.

El cuerpo sin vida del motorista quedó sobre el camellón tras salir proyectado más de 15 metros desde el punto original del impacto.

El trágico percance ocurrió a temprana hora del domingo, en carretera Tampico-Mante y avenida Las Torres en la colonia Roma.

Las unidades involucradas son una Chevrolet Silverado azul y una Italika en color negro.

El primer vehículo se desplazaba sobre la Tampico-Mante de norte a sur mientras que la moto lo hacía por las Torres.

Presuntamente, el conductor de la Chevrolet manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Testigos de lo sucedido aseguraron que el operador de la camioneta no hizo el alto obligatorio en ese cruce por lo que embistió al motorista que salió volando por el aire para caer a más de 15 metros del lugar del choque, sobre el camellón.

La moto fue partida en dos, arrastrando la camioneta a una de las partes por dos cuadras hasta detenerse en la farmacia Benavides de la colonia Roma.

Al sitio llegaron elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para atender al joven de entre 25 y 30 años quien sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura de cadera y fractura de extremidad inferior izquierda, entre otras lesiones.

Todavía tenía signos vitales pero falleció mientras esperaban el arribo de una ambulancia.

Posteriormente hicieron su arribo elementos de Tránsito de Tampico quienes acordonaron el área.

El presunto responsable estuvo a punto de ser agredido por familiares del occiso.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales.

Tras darse fe del cadáver, se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para que se le efectuara la autopsia de ley.