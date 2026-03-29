Regularización de motocicletas en Tamaulipas busca frenar delitos y ordenar padrón vehicular

El director de Oficinas Fiscales, Marcelo Olán Mendoza, indicó que el programa busca crear un padrón confiable para identificar propietarios y apoyar investigaciones.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La regularización de motocicletas en Tamaulipas se ha convertido en una estrategia clave no solo en materia fiscal, sino también de seguridad pública, ante el crecimiento desordenado de unidades sin registro en la entidad.

El director de Oficinas Fiscales del Estado, Marcelo Olán Mendoza, señaló que el objetivo principal del programa es contar con un padrón confiable que permita identificar a los propietarios y facilitar investigaciones en caso de delitos.

“Es un tema de seguridad, para que tengan los datos necesarios para cualquier indicio de algún problema con esas motos, se tenga forma de cómo irse identificando”, explicó.

Reconoció que durante años no existió un control adecuado sobre las motocicletas, lo que generó un rezago importante en su registro.

“Nunca se había utilizado, nunca había ningún inicio de que se había hecho algún intento de regularizar, estaba totalmente irregular”, afirmó.

Ante esta situación, el Gobierno estatal implementó medidas para ordenar la comercialización de estas unidades. Actualmente, las motocicletas deben salir de los establecimientos ya emplacadas.

“Ya está aprobado un decreto para que todo aquel que compre una moto, salga ya con placas de los establecimientos de ventas”, indicó.

El funcionario detalló que uno de los principales obstáculos para la regularización es la falta de documentación, especialmente la factura original.

“Que no tienen la factura, que no tienen datos y es difícil, pero no lo podemos hacer por seguridad del sistema”, explicó.

En respuesta a las quejas de motociclistas, se establecieron acuerdos con autoridades de Tránsito para evitar sanciones mientras los ciudadanos regularizan su situación.

“Se hizo un convenio para que no lo estuvieran molestando y se diera tiempo suficiente para arreglar ese detalle”, señaló.

Asimismo, se analiza una solución para las motocicletas que permanecen en corralones o que nunca fueron reclamadas por sus dueños, problemática que sigue en revisión por parte de la Secretaría de Finanzas.

El programa de regularización, que permite ponerse al corriente con 870 pesos, estará vigente hasta el 31 de marzo, mientras autoridades evalúan posibles medidas adicionales para atender el rezago en este sector.