Rescatan a cuatro jóvenes que estuvieron a punto de ahogarse en Altamira

El equipo de emergencia U205, bajo el mando del jefe de servicios Israel Cruz y los elementos Francisco Macías y César Cortez, acudió al sitio tras el llamado de auxilio.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Cuatro jóvenes, entre ellos dos menores de edad, estuvieron a punto de morir ahogados en la playa Dunas Doradas de Altamira, pero lograron ser rescatados tras un operativo de emergencia.

El reporte de personas en riesgo dentro del mar movilizó a múltiples corporaciones de la zona sur la tarde de este domingo, las cuales desplegaron unidades terrestres y acuáticas para la extracción de los afectados.

El equipo de emergencia U205, bajo el mando del jefe de servicios Israel Cruz y los elementos Francisco Macías y César Cortez, acudió al sitio tras el llamado de auxilio.

Al llegar al punto del incidente, diversas unidades ya realizaban las maniobras de atención y el traslado de las personas hacia centros médicos.

Entre los rescatados se encuentran Dylan, de 18 años, con domicilio en la colonia Primavera de Altamira; Bryan, de 18 años; así como los menores Cristian, de 15 años, y Geraldine, de 13 años. El padre de los dos menores, Cristian Miguel, estuvo presente durante el auxilio tras el percance en el mar.

La coordinación del operativo incluyó la participación de Protección Civil de Ciudad Madero, con la unidad de cuatrimoto U04 a cargo de Jorge Navarro, y la unidad U1971 bajo la supervisión de Paula Roques. Asimismo, acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Madero dirigidos por Antonio Sánchez y el director de

Protección Civil maderense, Ricardo Aguirre.

Por parte de la Secretaría de Marina, elementos salvavidas a bordo de un Jetski efectuaron las maniobras en el mar.