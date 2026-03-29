Se prevé un abril sin extremos climáticos en Tamaulipas

Habrá menos calor y ausencia de olas extremas

Por Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Contra la percepción habitual de un abril seco y sofocante, los modelos meteorológicos de mediano plazo anticipan un comportamiento atípico para Tamaulipas, donde el mes iniciará bajo la influencia de nuevos frentes fríos que mantendrán a raya las altas temperaturas e incluso abrirían la puerta a episodios de lluvia.

De acuerdo con las proyecciones, la transición hacia la primavera seguirá marcada por incursiones de aire polar durante los primeros días del mes, lo que se traducirá en un ambiente menos caluroso en comparación con años recientes, particularmente en regiones del norte y centro del estado como Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros.

Los escenarios actuales apuntan a que, hacia el domingo 5 de abril, un nuevo sistema frontal podría ingresar al noreste del país, generando condiciones para tormentas localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica.

Este sistema impactaría principalmente a entidades del norte y noreste como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, aunque su alcance podría extenderse hacia el centro y occidente del país, así como a regiones del Golfo de México, dependiendo de la intensidad y trayectoria que adopte en los próximos días.

Especialistas señalan que este patrón atmosférico favorecerá un arranque de abril con temperaturas más moderadas y con menor probabilidad de olas de calor, al menos en el corto plazo.

La presencia recurrente de sistemas frontales contribuiría a interrumpir la acumulación de aire cálido, típica de esta época del año.

No obstante, advierten que el comportamiento definitivo dependerá de la evolución de los sistemas en tránsito y de qué tanto logren desplazarse sobre el territorio nacional.

Por ahora, el pronóstico mantiene la expectativa de lluvias y un ambiente menos extremo, un respiro para sectores productivos y población en general, que en años anteriores han enfrentado en abril los primeros embates de calor intenso.