Te decimos si abrirán los bancos durante Semana Santa, según el calendario de la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya reveló cómo van a operar las instituciones financieras durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril

MÉXICO.- Debido a que la Semana Santa está a punto de iniciar, miles de personas ya comenzaron a recurrir a las plataformas digitales para cuestionarse si operarán los bancos en México durante este periodo, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en torno a este tema.

La Semana Santa 2026 dará inicio el domingo 29 de marzo y culminará el domingo 5 de abril, cabe mencionar que, estas celebraciones religiosas no están contempladas como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, debido a su relevancia para la comunidad católica del país, en distintos ámbitos sí se otorgan libres estos días.

Los bancos suspenderán sus operaciones durante 4 días seguidos en Semana Santa. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo operarán los bancos de México durante la Semana Santa 2026?

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos del territorio nacional sí sufrirán suspensiones en su servicio durante la Semana Santa, incluso, se señala que dichas entidades permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos, por lo que a continuación te decimos todo lo que hay que saber al respecto.

Según lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el domingo 29 de marzo los bancos no ofrecerán servicio como todos los fines de semana y durante el lunes 30, martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril el servicio en los bancos del territorio nacional se llevará a cabo de manera habitual, sin embargo, el jueves 2 y el viernes 3 de abril no habrá servicio en las instituciones financieras y si se suman los descansos habituales del fin de semana (sábado 4 y domingo 5 de abril), en total serán 4 días en los que no ofrecerán servicio los bancos y se señala que será hasta el lunes 6 de abril cuando se reanuden las actividades de manera habitual.

Los bancos permanecerán cerrados durante el Jueves y Viernes Santo. Foto: Cuartoscuro

Ante esta situación la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a todos los usuarios de las distintas instituciones financieras que operan en el territorio nacional que anticipen sus trámites y transacciones para evitar cualquier tipo de afectación, asimismo, se señaló que estas suspensiones en el servicio bancario no afectarán el funcionamiento de los cajeros automáticos por lo que se podrán realizar disposiciones de efectivo de manera habitual durante el lapso en el que permanezcan cerradas las instituciones financieras.

Para finalizar es importante mencionar que Banco Azteca es la única institución financiera que ofrecerá servicio de manera habitual durante el Jueves y Viernes Santo pues dicho banco ofrece servicio durante los 365 días del año, no obstante, se pide considerar a los usuarios que si realizan una transacción con algún otro banco esta podría verse reflejada hasta el siguiente día hábil bancario.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO