29 marzo, 2026

29 marzo, 2026

WhatsApp

Universitarios de Ciudad Victoria conocen el proceso de saneamiento en la PTAR Tierra Negra

Durante el recorrido, personal de COMAPA Sur brindó una explicación detallada sobre el proceso de tratamiento y manejo de las aguas residuales
Facebook
X
WhatsApp

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Estudiantes de nivel superior de la Universidad Tecnológica de Ciudad Victoria realizaron una visita guiada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tierra Negra, como parte de su formación académica y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua.

Durante el recorrido, personal de COMAPA Sur brindó una explicación detallada sobre el proceso de tratamiento y manejo de las aguas residuales, destacando la importancia de estas acciones para la protección del medio ambiente y la salud pública.

La actividad fue coordinada por la Gerencia de Planeación Estratégica, con la participación de los departamentos de Cultura del Agua y Seguimiento a Plantas de Tratamiento, como parte de las acciones del programa de enseñanza “Protectores del Agua”.

A través de este tipo de visitas, COMAPA Sur refrenda su compromiso con la educación ambiental, promoviendo entre los jóvenes el uso responsable del recurso hídrico y el conocimiento de la infraestructura que permite su saneamiento.

DESTACADAS