Universitarios de Ciudad Victoria conocen el proceso de saneamiento en la PTAR Tierra Negra

Durante el recorrido, personal de COMAPA Sur brindó una explicación detallada sobre el proceso de tratamiento y manejo de las aguas residuales

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Estudiantes de nivel superior de la Universidad Tecnológica de Ciudad Victoria realizaron una visita guiada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tierra Negra, como parte de su formación académica y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua.

Durante el recorrido, personal de COMAPA Sur brindó una explicación detallada sobre el proceso de tratamiento y manejo de las aguas residuales, destacando la importancia de estas acciones para la protección del medio ambiente y la salud pública.

La actividad fue coordinada por la Gerencia de Planeación Estratégica, con la participación de los departamentos de Cultura del Agua y Seguimiento a Plantas de Tratamiento, como parte de las acciones del programa de enseñanza “Protectores del Agua”.

A través de este tipo de visitas, COMAPA Sur refrenda su compromiso con la educación ambiental, promoviendo entre los jóvenes el uso responsable del recurso hídrico y el conocimiento de la infraestructura que permite su saneamiento.