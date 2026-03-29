VIDEO: Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata tras polémica por comentarios racistas

Fanáticos del reality show han exigido la expulsión de la actriz por los comentarios realizados a otro de los participantes

MÉXICO.- Laura Zapata se encuentra en medio de una fuerte polémica por los comentarios realizados a “El Divo” en “La Casa de los Famosos” de Telemundo, pues acusada de “racismo” y fanáticos exigieron su expulsión. Como exparticipante del reality show, Alfredo Adame reaccionó a lo ocurrido con la actriz y arremetió en su contra llamándola «decrépita» y cuestionando su talento como actriz.

La sexta temporada de «La Casa de los Famosos» de Telemundo ha dado de qué hablar debido a los constantes enfrentamientos y pleitos entre sus participantes por los que, incluso, han estado a punto de llegar a los golpes. Algunos de los fanáticos califican esta edición como una de las más conflictivas y a esto se suma que la actitud de algunos participantes generó dinámicas para ser expulsados.

¿Qué dijo Alfredo Adame de Laura Zapata?

Alfredo Adame fue parte de «La Casa de los Famosos» en la cuarta temporada y en la edición All-Stars siendo uno de los participantes más polémicos por sus declaraciones y peleas con algunos de sus compañeros, como Lupillo Rivera. Sin embargo, en esta ocasión se lanzó contra Laura Zapata debido a los comentarios que realizó contra ‘El Divo’ llamándola «decrépita» y asegurando que es esa actitud la que mantendría en su vida profesional.

“Es una mala persona y toda su vida está basada en escándalos (…) Es una buena actriz, es una cantante a medias y que a todos lados donde va sale de pleito. Yo tuve una pésima experiencia con ella en una obra, 70 personas las dejó sin trabajo por sus intrigas, le quería quitar el protagónico a Aylín Mujica, quería que me corrieran… es una tonta, es una persona que no vale la pena ni escucharla, puras sandeces, tonterías, anda metida en todo. No es nadie, no es nadie”, dijo el actor en un encuentro con los medios retomado por “Talentos Latinos México”.

¿Qué le dijo Laura Zapata a ‘El Divo’?

Todo ocurrió durante uno de los recientes posicionamientos en el reality show cuando Laura Zapata arremetió contra ‘El Divo’ usando términos como “raza negra” y “blanca”. Ante esto, fans exigieron la expulsión de la actriz, quien no detuvo los ataques contra su compañero de cámara ya que más tarde le lanzó un objeto calificando eso como una agresión directa.

“Cuando ofendieron a tu raza, porque tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla (…) tú fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza”, dijo la actriz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO