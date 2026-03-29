VIDEO: Asaltan a streamer cuando transmitía en vivo desde su negocio de hot dogs

Aunque el hombre sabía que lo estaban grabando, no le importó llevarse el dinero frente a miles de espectadores; así reaccionó el streamer al momento

BALTIMORE ESTADOS UNIDOS.- Muhsin Sarac, mejor conocido en Twitch como ‘Musa_Usa’ se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas tras haber sido asaltado sin violencia mientras realizaba una transmisión en vivo, es decir, que no sólo él fue testigo del robo, sino también sus miles de espectadores que todos los días lo acompañan en live mientras él despacha en su puesto de hot dogs.

‘Musa_Usa’ es un ciudadano de Baltimore, donde tiene su propio negocio de comida con un track food en el que vende hot dogs, mientras platica con sus espectadores, a quienes también muestra el proceso de elaboración de cada uno de sus platillos, además de las pláticas que llega a tener con los clientes y así transcurrió la última de ellas, aunque lamentablemente se convirtió en víctima de un asalto.

El lamentable incidente ocurrió este fin de semana y feu el propio streamer quien compartió en redes el video resumen de todo lo ocurrido, por lo que Estados Unidos entero comenzó a mostrar su indignación y pronto la grabación se convirtió en tema de conversación en otras partes del mundo.

Durante la transmisión en vivo se aprecia a un joven con un jersey azul con parches mientras pide su platillo, aunque al percatarse de las cámaras la conversación comienza a girar en torno al live, del que incluso se muestra emocionado.

Por su parte, el streamer le pide unos minutos para limpiar la parrilla y así comenzar la preparación; sin embargo, cuando se da la media vuelta, el sujeto toma los billetes que se encontraban en la caja de propinas. Cabe destacar, que en ningún momento detuvo la conversación y tanto de los horarios en los que se coloca, como en los ingredientes extra que querría para su preparado.

Mientras este último tema ocurría, el sujeto le pregunta por los precios y además le pide que le ponga “extra de todo” para después darse la media vuelta y huir del lugar con el dinero de las propinas. Claro que al estar en vivo, el streamer leyó las advertencias del público: “Creo que se robó el dinero”, dice entre risas, además de aclarar que fueron cerca de 20 dólares.

Mientras más clientes llegaban al lugar, ‘Musa_Usa’ decidió llamar a la policía para denunciar el asalto, por lo que respondió algunas de las preguntas de las autoridades como la ubicación, la apariencia del hombre y las circunstancias bajo las que se dio el incidente. Al cabo de unos minutos, los agentes acudieron al puesto de comida para atender la situación.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades de Baltimore lograron dar con el paradero del sujeto que robó el dinero de las propinas del streamer, quien al ver la situación se resignó. Mientras tanto, sus seguidores reaccionaron indignados y le recomendaron ser más cuidadoso sobre el lugar en el que deja la caja de las propinas, ya que la zona es vulnerable a robos.

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