VIDEO: Ciclón ‘Narelle’ pinta de rojo el cielo de Australia generando impactantes imágenes

El panorama apocalíptico fue comparado con la escena de una cinta de ciencia ficción por usuarios de las redes

AUSTRALIA.- Habitantes de Australia Occidental se vieron sorprendidos luego de que el cielo se tiñera de un color rojo sangre a causa del paso del ciclón Narelle dando lugar a una serie de impactantes imágenes apocalípticas que fueron difundidas en las redes sociales.

El fenómeno pudo ser apreciado desde zonas como Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth, siendo esta última localidad la más afectada por los fuertes vientos de 190 km/h, mismos que provocaron daños materiales, así como cortes eléctricos y de agua, lo que dejó incomunicada a la comunidad y sus alrededores durante el paso del ciclón.

En una grabación que se volvió viral en «X» antes «Twitter» se puede ver el entorno totalmente teñido de un color rojo sangre como si se tratará de un filtro, mientras vecinos del lugar observan con asombro el panorama a su alrededor, el cual fue comparado con el de una cinta de ciencia ficción por usuarios de las redes.

NO, that’s not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

¿Por qué el cielo se tiñó de color rojo sangre en Australia?

Se sabe que el extraño cambio en el color del cielo fue provocado debido a que las intensas rachas de viento levantaron partículas con óxido de hierro y polvo directamente hacía la atmósfera terrestre, lo que combinado con factores como la humedad del ambiente y la presencia de nubes gruesas dieran lugar a una alteración en la dispersión de la luz del sol, causando que se diera una gama rojiza en las longitudes de onda de la luz.

Se trata de un fenómeno sumamente inusual debido a que se necesita que se cumplan múltiples factores específicos para que se de, siendo la razón principal detrás del asombro de los habitantes de la región, quienes si bien ya habían sido testigos de un evento similar en el 2009, nunca habían visto el cielo teñirse con tal intensidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO