«¡Ya se la saben!»: Belinda ‘asalta’ microbús y video se vuelve viral

Belinda se viraliza tras simular un asalto en un camión como parte de una grabación; el video generó reacciones en redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Ya se la saben! Cartera y celulares, por lo menos dame la que tengas… Belinda ‘asaltó’ una micro durante su estadía en México, en donde grabó un video musical junto a Los Ángeles Azules, por lo que el momento se volvió viral en redes sociales.

Belinda compartió el momento a través de sus historias de Instagram, donde se observa cómo interpreta a una asaltante mientras convive con su equipo de trabajo. En el video, se le escucha decir frases como: Ya se la saben, carteras y celulares, mientras los presentes participan en la dinámica.

¿Por qué Belinda estaba en un camión?

La escena formó parte de una grabación vinculada a su nuevo proyecto musical. De acuerdo con el contexto compartido en redes, la artista regresó a México para participar en la producción de un video en colaboración con Los Ángeles Azules.

Durante su estancia en el país, también asistió al partido entre México y Portugal, lo que coincidió con su regreso temporal tras haber estado en España trabajando en la serie Carlota.

El video que se volvió viral

En las imágenes difundidas, Belinda aparece dentro de un camión con iluminación neón, donde interpreta el papel de una delincuente. Aunque la escena simula un asalto, se trata de una actuación, ya que los acompañantes reaccionan entre risas y participan en la dinámica.

El clip también muestra que la artista mantiene su vestuario de grabación durante la escena, lo que refuerza que se trataba de una producción audiovisual y no de un hecho real

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Reacciones en redes sociales

Tras la publicación, usuarios en redes sociales compartieron el video y reaccionaron al momento. El video se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde acumuló reproducciones y comentarios en torno a la participación de la cantante en este tipo de dinámicas durante sus grabaciones.