Anne Hathaway y Meryl Streep visitan CDMX para presentar El Diablo se viste a la moda 2

Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a CDMX para iniciar la promoción de El Diablo se viste a la moda 2 desde el Museo Frida Kahlo

La promoción de El diablo se viste a la moda 2 arrancó en México con la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes eligieron el Museo Frida Kahlo como escenario para su primera parada internacional.

El evento reunió a diversos medios de comunicación en Coyoacán, donde las actrices compartieron mensajes sobre el impacto de la película y su experiencia en el país.

México abre la gira de prensa de El Diablo se viste a la moda

Durante su intervención, Anne Hathaway destacó que México fue elegido como el punto de partida de la gira promocional, agradeciendo la recepción del público.

“Gracias por amar esta película, gracias por su apoyo, gracias por su pasión, gracias por recibirnos”, expresó.

La actriz también subrayó la importancia del entusiasmo de los seguidores, señalando que el proyecto ya genera expectativas antes de su estreno.

Un mensaje centrado en el público

Hathaway evitó adelantar detalles sobre la película y centró su mensaje en el vínculo con los fans.

“No tengo un mensaje para ustedes. Solo tengo los brazos abiertos y un gran abrazo”, agregó.

Su participación estuvo marcada por un tono cercano, en el que reiteró el agradecimiento por el respaldo a la franquicia desde su primera entrega.

Meryl Streep destaca la conexión con México

Por su parte, Meryl Streep resaltó la experiencia cultural durante su visita, poniendo énfasis en la recepción del público mexicano.

“La gente es tan acogedora, tan abierta, tan cálida… nos han dado tanto”, comentó.

La actriz también hizo referencia a la influencia que México ha tenido en distintas expresiones artísticas, desde lo visual hasta lo musical.

México como punto clave para el lanzamiento

Streep señaló que el país representa un escenario significativo para iniciar la promoción de la película.

“No puedo imaginar un lugar mejor para el lanzamiento”, afirmó.

Además, vinculó el mensaje del filme con el contexto actual, indicando que la historia gira en torno a la idea de sentirse bien ante cualquier circunstancia.

¿Cuándo se estrena El Diablo se viste a la moda?

La visita de ambas actrices marca el inicio formal de la campaña internacional de El Diablo se viste a la Moda 2, secuela de la cinta estrenada en 2006.

El proyecto ha generado expectativa entre el público, especialmente por el regreso de sus protagonistas y la continuidad de una historia que se consolidó como referente dentro del cine de moda y entretenimiento.

El Diablo se viste a la Moda 2 se estrenará el próximo 30 de abril.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR