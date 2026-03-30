Anuncia Sheinbaum inversión millonaria en rehabilitación artística y cultural

Estará destinada a 1,405 espacios de INBAL y 220 de INAH; además, anuncia una inversión de 380 mdp para el mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas en 12 entidades.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se avanza en la rehabilitación de mil 405 espacios de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de 220 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con una inversión de mil 500 millones de pesos (mdp), así como la inversión de 380 mdp para mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas de 12 entidades de la República.

Además, anunció la inauguración, a finales de mayo, del primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado, en la Ciudad de México, el cual contará con tres plantas de exposiciones y un acervo de 210 piezas en exposición permanente, con el objetivo de preservar y difundir el arte textil.

“Como ven: La rehabilitación de las Escuelas de Arte y también de Antropología e Historia. La rehabilitación de sitios arqueológicos. Con el Presidente López Obrador se intervino de manera muy importante en los sitios arqueológicos mayas; se hicieron los famosos CATVIs, que son los Centros de Atención a Visitantes».

“Y ahora estamos mejorando, rehabilitando y mejorando también la señalización y los museos de sitio de una cantidad muy importante de sitios arqueológicos, evidentemente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y lo último, muy pronto ya el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Que ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo. Y va a haber por primera vez un museo dedicado al textil mexicano. Y va a estar aquí, muy cerca del Centro Histórico”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que, como parte del Programa Integral de Renovación y Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Artística y Cultural, de los mil 405 espacios intervenidos del INBAL destacan: 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos y espacios administrativos, la impermeabilización de 49 escuelas, seis galerías, se compraron alrededor de 23 mil instrumentos musicales, mobiliario, así como equipo científico para laboratorios y talleres.

Mientras que en las escuelas del INAH se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada. Estas acciones se suman a la actualización de los planes de estudio y ampliación de la matrícula.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, detalló que con la inversión de 380 mdp se implementan los Programas de acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, así como de acciones arqueológicas en Juegos de Pelota, Museográfica, Conservación y Difusión, y se tiene un avance de 46 por ciento con 12 estados beneficiados, 46 zonas arqueológicas, 12 museos y 12 juegos de pelota, con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los visitantes.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, informó que el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos también contará con cafetería y restaurante, espacio lúdico, sala de exposiciones temporales, sala de capacitación, salón de usos múltiples, sala interactiva y bodega.

El museo busca representar no solo lo textil, sino todo lo que realizan las manos mexicanas, por ello se conforma en colaboración con los pueblos indígenas y afromexicanos, puntualizó.