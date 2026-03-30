COMAPA SUR impulsa obra de rehabilitación sanitaria en la zona norte de Tampico

Una vez concluida la etapa sanitaria, se procederá en el menor tiempo posible con los trabajos de pavimentación, con el propósito de restablecer por completo la vialidad

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

COMAPA SUR lleva a cabo la reposición de la línea general de drenaje sanitario en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Nuevo Progreso, ubicada en la zona norte de Tampico, con el objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente a la población.

Los trabajos consisten en la sustitución de 70 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, atendiendo una problemática prioritaria en esta importante vialidad. La obra se desarrolla específicamente en el tramo comprendido entre las calles Aquiles Serdán y Nicolás Bravo.

Al tratarse de una vialidad prioritaria, esta intervención permitirá optimizar el flujo de aguas residuales, prevenir fugas y reducir riesgos sanitarios, beneficiando directamente a las familias del sector, así como a quienes transitan diariamente por la zona.

Cabe destacar que estas acciones forman parte del esfuerzo coordinado entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, reafirmando el compromiso conjunto de trabajar en favor del bienestar de la ciudadanía, mediante obras que fortalecen la infraestructura urbana y elevan la calidad de vida de los tampiqueños.

Una vez concluida la etapa sanitaria, se procederá en el menor tiempo posible con los trabajos de pavimentación, con el propósito de restablecer por completo la vialidad y brindar condiciones seguras y adecuadas para la circulación.