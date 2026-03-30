Frente frío 42 traerá lluvias y descenso térmico en Tamaulipas

Además, se prevén lluvias muy fuertes para al menos 5 estados del país, durante los siguientes tres días consecutivos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire polar asociada al frente frío 42 que se desplazarán por la vertiente del Golfo de México, así como un canal de baja presión en el sureste mexicano, la corriente en chorro subtropical, y una vaguada en altura sobre la porción occidental del territorio mexicano provocarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius durante las madrugadas en las zonas altas de dos estados.

Se trata de Chihuahua y Durango; mientras que de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca y Zacatecas.

Por otro lado, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de otros estados como Aguascalientes, Ciudad de México Jalisco y Michoacán.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como abrigarse e hidratarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse al tanto de personas con enfermedades crónicas, principalmente de niños y adultos mayores.

¿En qué estados se esperan temperaturas de hasta -10 grados del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril?

Estas son las entidades en las que se esperan bajas temperaturas durante las madrugadas y en las zonas altas de acuerdo con el SMN dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Lunes 30 de marzo:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes:

Baja California,

Sonora

Zacatecas

Estado de México,

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz.

Martes 31 de marzo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles:

Baja California,

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Miércoles 01 de abril

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

¿En qué estados del país se esperan lluvias FUERTES del 30 de marzo al 1 de abril?

De acuerdo con el SMN, el lunes 30 de marzo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Para el martes 31 de marzo, se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Puebla, Veracruz y Chiapas. así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Finalmente, el miércoles 1 de abril, se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO