Inauguración del Mundial 2026 será histórica y excepcional: Claudia Sheinbaum

El Mundial de 2026 se perfila como un evento de alcance global que proyectará a México como un país preparado para albergar grandes acontecimientos deportivos

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Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 será un evento “maravilloso”, cuya ceremonia inaugural, programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, será histórica y excepcional.

Lo anterior, luego de sostener una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien evaluó los avances en la organización del torneo internacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular del Ejecutivo destacó el trabajo coordinado para garantizar el éxito del evento deportivo más importante del mundo. “Todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar a la Selección Nacional durante la justa mundialista, subrayando la importancia del entusiasmo y la unidad de la afición mexicana.

Por su parte, Gianni Infantino reiteró su confianza en México como sede, al asegurar que el Mundial será una gran fiesta y un éxito compartido. Como gesto simbólico, entregó a la Presidenta las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros durante la competencia.

El Mundial de 2026 se perfila como un evento de alcance global que proyectará a México como un país preparado para albergar grandes acontecimientos deportivos, fortaleciendo su imagen y capacidad organizativa ante el mundo.