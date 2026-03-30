La mujer que se asoleaba en Palacio Nacional fue sancionada

La polémica surgió el 18 de marzo, cuando el usuario @JJCH23 compartió en X una foto de una mujer con las piernas descubiertas en una ventana de Palacio Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 30 de marzo, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la persona ya fue sancionada. Aclaró que no hay un reglamento que impida salir a tomar el sol, pero señaló que “hay que tener respeto por el patrimonio”.

El origen del caso

La polémica comenzó el 18 de marzo, cuando el usuario @JJCH23 difundió en X una imagen de una mujer con las piernas descubiertas en una ventana de Palacio Nacional. El influencer Vampipe editó el material y lo viralizó. Al día siguiente, el 19 de marzo, Infodemia aseguró categóricamente que el video era falso y que más del 71% del metraje había sido generado con inteligencia artificial.

El desmentido a Infodemia

Tras la descalificación oficial, surgieron al menos otros cuatro videos que confirmaron que las imágenes eran reales y fueron grabadas la tarde del 18 de marzo. El portal Verificado concluyó que el análisis de Infodemia «desinformó al decir que un video de una persona tomando el sol desde Palacio Nacional era IA”.

La ubicación

De acuerdo con los ángulos de los videos difundidos, la mujer ocuparía un espacio asignado como oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Testigos señalaron que “esa persona lo hace cotidianamente; cuando da la una de la tarde, que sale el sol, a esa hora lo hace siempre”.

La reacción de Sheinbaum (previa a la sanción)

El 24 de marzo, al ser cuestionada en la mañanera, Sheinbaum en ningún momento negó la veracidad de las fotos y videos. En cambio, redirigió su respuesta hacia actos de represión y corrupción de gobiernos anteriores.