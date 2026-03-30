Rompe récord Miramar con 350 mil visitantes

El alcalde Erasmo González Robledo atribuyó este resultado a la suma de esfuerzos para fortalecer la infraestructura y la proyección turística del municipio

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El arranque de la temporada vacacional dejó cifras históricas en Playa Miramar, que superó los 350 mil visitantes al corte de las 9 de la noche de este domingo, luego de la intensa afluencia registrada durante el playazo de viernes, sábado y domingo.

La playa maderense se reafirma así como uno de los principales polos turísticos del Golfo de México, impulsada por su fácil acceso carretero y su cercanía con importantes zonas urbanas del país.

El alcalde Erasmo González Robledo atribuyó este resultado a la suma de esfuerzos para fortalecer la infraestructura y la proyección turística del municipio, factores que —dijo— han sido determinantes para atraer a miles de familias.

Destacó que la conectividad ha jugado un papel clave, al permitir que visitantes del centro y el Bajío lleguen en menores tiempos, consolidando a Miramar como una opción viable para viajes por carretera.

En ese sentido, remarcó que la ubicación geográfica del destino lo coloca en una posición privilegiada frente a otros destinos del noreste.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, consideró que proyectos como la autopista Mante-Ocampo-Tula abonarán a mantener esta tendencia al alza en la llegada de visitantes.

Explicó que dicha vía reducirá tiempos y costos de traslado, además de fortalecer la competitividad del sur de Tamaulipas como destino turístico.

A esto se suma el impulso a la conectividad aérea, con operaciones de aerolíneas como Mexicana de Aviación y Volaris, que amplían las opciones para los viajeros.

Con estos factores, autoridades estatales y municipales apuestan a sostener el crecimiento turístico de Playa Miramar y consolidarla como un referente regional en cada periodo vacacional.