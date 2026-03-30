Sheinbaum anuncia acciones tras muerte de mexicano en custodia de ICE

La titular del Ejecutivo Federal dijo que el Consulado General de México en Los Angeles se apoyará en la figura de amicus curiae

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que llegarán a instancias internacionales ante la muerte de un mexicano bajo custodia de autoridades migratorias en el centro de procesamiento de Adelanto, California, Estados Unidos.

En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que no solo se enviará otra nota diplomática, sino que se pondrán en marcha otras acciones.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un con nacional en los Estados Unidos. Particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varias y por eso es en Los Ángeles esta conferencia que se va a dar”, indicó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que el Consulado General de México en Los Angeles se apoyará en la figura de amicus curiae (“amigo de la corte”) en una demanda que se presenta, y los detalles se darán a conocer en una conferencia que se dará este tarde.

Dialogarán con embajador de EU en México

Adelantó que el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, dialogará sobre el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Al leer una tarjeta informativa que le envío Velasco, dijo que también se reunirán con las familias de las personas que han fallecido en el centro de Adelanto.

“Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el centro de adelanto. También se propone una carta por parte de la presidenta del Senado en México, Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense”, indicó.

Además de que en México se presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención de ICE.

«Por lo pronto a la Comisión Interamericana», aclaró.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO