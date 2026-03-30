Transforman el poniente de Nuevo Laredo con obras Ramo 33

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó la entrega de obras de pavimentación en tres colonias al poniente de la ciudad

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EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- En una intensa gira de trabajo, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la entrega de una serie de obras de pavimentación en tres colonias al poniente de la ciudad, con una inversión total de 15 millones 430 mil pesos.

La alcaldesa destacó que esta transformación de vialidades, ha sido posible gracias a los fondos que aporta el Gobierno Federal, a través del programa Ramo 33, con lo que se ha fortalecido la inversión en obra pública que ha caracterizado a este gobierno.

“Seguimos cumpliendo con hechos, llevando obras de calidad a cada rincón de Nuevo Laredo; estas pavimentaciones no solo mejoran la movilidad, también brindan mayor seguridad y dignifican la vida de nuestras familias”, expresó Canturosas Villarreal.

Durante la jornada, la alcaldesa inauguró la pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Rolando Montante, entre Estefanía Barrera y Belisario Ramos, en la colonia Independencia Nacional, beneficiando directamente a las y los habitantes de esta zona con vialidades más seguras y funcionales.

Posteriormente, se realizó la entrega de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Praxedis Solís, entre Apolinar Quintana y Límite Poniente, en la colonia 150 Aniversario, así como en la calle José Robles, entre Paredón y 7 Leguas, en la colonia Francisco Villa.

En esta misma colonia, se entregaron trabajos de pavimentación en las calles Pamoranes, entre Emilio Madero y Trinidad Rodríguez, y en Trinidad Rodríguez, entre Huasteca y Tamatán, consolidando un importante avance en la conectividad y movilidad del sector.

En total, estas acciones representan la construcción de 4 mil 579 metros cuadrados de pavimentación, impactando de manera positiva en la movilidad urbana y en el bienestar de cientos de familias neolaredenses.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que estas obras forman parte de una estrategia integral para transformar la ciudad y atender rezagos históricos en materia de infraestructura.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando con paso firme en la modernización de la ciudad, priorizando proyectos que generen desarrollo y bienestar para todas y todos.