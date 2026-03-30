Turistas regios resultan lesionados en choque múltiple

El personal de Protección Civil al mando de su coordinador Ricardo Aguirre valoró a los afectados, mientras que la zona quedó acordonada

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un menor de edad y sus padres originarios de Monterrey, Nuevo León resultaron lesionados, al verse involucrados la tarde-noche de este lunes en aparatoso choque múltiple ocurrido en Ciudad Madero.

El aparatoso percance tuvo lugar en el cruce de las calles Haití y Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Ricardo Flores Magón, movilizando de inmediato a paramédicos de Protección Civil que acudieron en apoyo a los afectados.

En el percance se vieron involucrados una camioneta Renault Duster que quedó destrozada del costado izquierdo y cuyo conductor también salió afectado, así como la camioneta Chevrolet color blanco con placas del estado de Nuevo León donde viajaban los turistas, y un automóvil Nissan V-Drive color gris.

El personal de Protección Civil al mando de su coordinador Ricardo Aguirre valoró a los afectados, mientras que la zona quedó acordonada por parte de personal de tránsito para turnar el percance l Ministerio Público, y que sea esta autoridad la encargada de deslindar responsabilidades.