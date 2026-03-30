Van 4 hectáreas cónsumidas en incendio de Miquihuana

El incendio en Miquihuana ya consumió cuatro hectáreas; aún se desconocen los motivos de este nuevo incidente en una zona donde apenas un mes atrás se sofocó un primero siniestro

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El nuevo incendio forestal registrado en el ejido Valle Hermoso, del municipio de Miquihuana, esta siendo atendido desde temprana hora de hoy lunes, activandose las labores de atención con un despliegue coordinado de corporaciones estatales, municipales y pobladores de la comunidad para contener el avance del fuego en la zona serrana.

De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el siniestro mantiene hasta el momento una afectación preliminar de cuatro hectáreas, cifra que podría modificarse conforme avancen las labores de evaluación en campo.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en las acciones participan elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como personal de SEDUMA y SEDER, a los que se sumaron este mismo día efectivos de la SEDENA y también de la Guardia Estatal, reforzando el combate al incendio.

Pese a la rápida movilización, hasta ahora no se cuenta con un corte oficial de control y liquidación, así tampoco las razones de esta situación, por lo que las brigadas continúan trabajando en la zona para evitar que el fuego se extienda, especialmente ante las condiciones de sequedad y viento que prevalecen en la región.

Este nuevo incendio en Valle Hermoso vuelve a poner en evidencia la recurrencia de este tipo de siniestros en la sierra de Miquihuana durante la temporada de estiaje, manteniendo bajo vigilancia permanente a las autoridades.