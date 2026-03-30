VIDEO: Entre la fe y la emoción: figura en el cielo tras misa se vuelve viral

Hubo cuestionamientos a favor y en contra sobre la veracidad de la imagen. Una famosa meteoróloga afirmó que sería un caso de pareidolia

Un extraño fenómeno en el cielo de Filipinas fue captado en video en junio de 2025, pero se ha vuelto viral en las últimas horas. Esto debido a la forma que tomó una nube con un fuerte parecido a una figura religiosa. El suceso se presentó luego de que una multitud de feligreses terminaron de realizar un rezo masivo.

El fenómeno captó la atención en las redes sociales por la forma que tuvo la nube, la cual varias personas coincidieron que se trataba de la silueta de Jesús mientras estaba en una posición corporal como si estuviera llevando a cabo un rezo. Aunque la grabación tiene casi un año, tomó nuevamente fuerza en redes sociales a sólo unos días del Viernes Santo, en plena Semana Santa.

De acuerdo con internautas, la nube con forma de Jesús apareció cerca de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Peñafrancia ubicada en la ciudad de Naga en Filipinas. La aparición fue en el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud en el país asiático. El hecho fue reportado en su momento incluso por medios internacionales.

Cuestiona la veracidad de la nube con forma de Jesús

Fue en la congregación de feligreses reunidos en las inmediaciones de la Basílica de Naga realizaban rezos y cánticos religiosos, cuando de pronto la nube comenzó a tomar forma con Jesús mientras alzaba las manos a la altura de su pecho como si hiciera un llamado, una invitación para rezar, afirmaron los internautas.

Hubo opiniones encontradas sobre la imagen de la nube con forma de Jesús, el llamado hijo de Dios. Algunas personas calificaron la aparición de la figura en el cielo como un mensaje celestial en el marco de los ataques armados en el Medio Oriente entre Israel e Irán.

🇵🇭 | 🙏🏻 INSÓLITO — Miles de fieles quedaron impactados en Filipinas, al ver una nube blanca con forma de Jesús sobre una multitud que rezaba frente a la Basílica de Nuestra Señora de Peñafrancia. El fenómeno ocurrió tras una jornada de oración masiva.pic.twitter.com/zCvy5mdrOq — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2025

Sin embargo, hubo otras personas que cuestionaron la veracidad de la imagen, incluso no descartaron que el video pueda tratarse de una obra hecha por la Inteligencia Artificial (IA).

Al respecto, la meteoróloga chilena Allison Göhler afirmó que la imagen sería un caso de pareidolia, un fenómeno psicológico por el cual el cerebro tiende a reconocer formas familiares en patrones aleatorios, como en las nubes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO