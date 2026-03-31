El universo del calzado deportivo y por qué es importante para practicar una disciplina en equipo

MÉXICO.- Las zapatillas deportivas es uno de los complementos fundamentales para practicar cualquier tipo de deporte. Aunque para muchas personas sólo sean un elemento más, el calzado tiene un rol elemental que se relaciona con aportar protección, seguridad, rendimiento y equilibrio a quien lo utiliza.

En algunas disciplinas como, por ejemplo, el básquet o fútbol, escoger las zapatillas ideales es una decisión que marca la diferencia entre un desempeño óptimo y correr riesgo de lesionarse.

Con el paso del tiempo, el calzado deportivo evolucionó significativamente. Dejaron de ser simples zapatillas con suela casi normal a ser verdaderas piezas que cuentan con tecnología de punta para mejorar el rendimiento de cualquier persona que practique deporte de manera profesional o no.

Particularmente, el básquet fue una de las disciplinas que más influyó en el desarrollo de calzado deportivo especial, dando a luz un montón de modelos que fueron verdaderos íconos que lograron trascender el rectángulo de juego para convertirse en símbolos culturales de una época determinada.

Un poco de historia sobre el calzado para deportes de contacto

La historia del calzado deportivo tiene su origen en el siglo XIX y XX, cuando aparecieron las primeras zapatillas con suela de goma diseñadas, especialmente, para realizar ejercicio. Estos modelos tenían por objetivo mejorar la tracción y el confort mientras durara el entrenamiento.

Con el correr de los años, muchas firmas deportivas decidieron experimentar respecto al diseño y los materiales de fabricación para que los atletas puedan rendir aún más. En el caso de los tenis basket, por ejemplo, el primer calzado estaba creado con una suela plana y era de caña alta para que el tobillo esté protegido.

Un claro ejemplo en este contexto del furor de tenis basket fue el modelo Adidas Superstar, que se lanzó llegando la década de los ´70 como un calzado de básquet fabricado en cuero y con una puntera de goma sumamente innovadora y original. Estas zapatillas fueron adoptadas de manera rápida por los jugadores profesionales de la NBA gracias a que eran resistentes y cómodas.

Pero, de todos modos, la verdadera revolución llegó una década más tarde, junto con la llegada de nuevas tecnologías. En 1982, Nike presentó su modelo Nike Air Force 1, siendo las primeras zapatillas de básquet que tenían su propia tecnología para que la amortiguación sea mejor al momento de saltar.

Más tarde, la misma marca desarrolló y comenzó a comercializar la línea Air Jordan, de la mano de la super estrella del deporte. Con la llegada de este calzado, la firma logró revolucionar la industria y la manera en la que promocionar productos de esta naturaleza.

Desde aquel momento y hasta la actualidad, las zapatillas de básquet evolucionan de manera constante como consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías para mejorar la amortiguación, nuevos materiales de escaso peso y buenos sistemas para que el rendimiento sea el adecuado.

Cómo debe ser el calzado perfecto para practicar un deporte de contacto

Un deporte de contacto necesita que se utilice calzado con característicasconcretas que sean resistentes y que acompañen movimientos bruscos, choques, saltos y un cambio constante en la velocidad.

Amortiguación : quienes juegan básquet, saltan todo el tiempo. Por este motivo, la amortiguación es un eje central para la absorción de los impactos cuando el jugador cae;

Estabilidad y soporte : el calzado debe contar con una estructura reforzada para que no haya riesgos de sufrir lesiones, sobre todo en el tobillo;

Tracción : la suela tiene que brindar un agarre perfecto en la superficie de la que se trate para evitar caídas;

Durabilidad : los materiales utilizados en la fabricación deben convertir al calzado deportivo en una herramienta sumamente resistente;

Ligereza : gracias a las nuevas tecnologías, en la actualidad es posible la fabricación de calzado mucho más liviano sin dejar de lado la estabilidad y la resistencia.

Cuáles son los modelos preferidos en la actualidad

El mercado ofrece una interesante variedad de modelos respecto al calzado deportivo. Pero, de todos modos, existen algunos que son los preferidos de muchas personas.

Nike Air Jordan : es una de las líneas más emblemáticas del básquet. En la actualidad causan tanto furor como cuando fue lanzada;

Nike Force 1 : si bien son muchas las personas que eligen este modelo para un atuendo de todos los días, lo cierto es que estas zapatillas fueron creadas para el básquet y, aún, se las considera un clásico en ese universo;

Adidas Harden : este modelo se inspiró en el jugador James Harden y se caracteriza porque tiene una amortiguación sin igual y su modernidad ;

Nike LeBron : creadas para jugar de manera explosiva al igual que el increíble LeBron James, estas zapatillas brindan estabilidad y soporte para aquellas personas que requieren potencia y sentirse protegidas;

Under Armour Curry : los modelos de Stephen Curry son conocidos por ​ ser ligeros y por su gran capacidad de tracción, lo que es perfecto para jugadores que tienen gran velocidad y agilidad.

Estrategias globales para la promoción del calzado deportivo

El universo de las zapatillas deportivas es uno de los más competitivos a nivel mundial, ya que las compañías desarrollaron y adoptaron diferentes estrategias de marketing para la promoción de cada uno de sus productos.

Una de las que mayor resultado da es la de patrocinar a deportistas profesionales. Que una persona sea capaz de asociar al calzado deportivo con una estrella del deporte genera un gran poder identificatorio y, de esta manera, se aumenta la visualización del producto en cuestión.

Otro punto importante es el marketing cultural. El calzado de básquet sobrepasó el ámbito del deporte y se convirtió en un factor importante dentro de la moda urbana. El movimiento del hip hop, por ejemplo, al igual que aquellas personas que coleccionan zapatillas, contribuyeron de gran manera para que se volvieran populares.

Las ediciones limitadas también contribuyen de una manera positiva. El lanzamiento de diseños exclusivos o alguna colaboración con artistas pertenecientes a diferentes rubros, es capaz de generar expectativa y convertirse en objetos de deseo que todo el mundo quiere adquirir.

Por último, pero no menos importante, se encuentran las redes sociales y las plataformas. Gracias a ellas, las compañías tienen llegada a cientos de miles de usuarios en todo el planeta. De esta manera, se muestran los últimos lanzamientos, se hacen reseñas de los mismos por otras personas, se cuentan las historias detrás de cada modelo y se realiza contenido relacionado, lo que logra captar la atención de los individuos.

Las zapatillas deportivas evolucionaron muchísimo hasta llegar a ser, en la actualidad, una prenda indispensable al momento de realizar actividad física. No importa si se trata de un deportista profesional o que recién comienza, es un factor central en la cultura del deporte.

En algunos como el básquet, por ejemplo, en donde es propio del mismo que haya movimientos llenos de explosión y un contacto permanente, el calzado de este tipo tiene un rol elemental, ya que debe aportar protección, equilibrio y eficiencia.

Fusionar la tecnología de avanzada con diseños modernos y estrategias de marketing que arrojen resultados positivos, permitió que las zapatillas especializadas formen parte de la cultura de una sociedad, siendo mucho más que un calzado que se limita al deporte.

El calzado deportivo no solamente es capaz de acompañar al atleta dentro de un campo de juego, sino que forma parte de un movimiento mucho más grande.