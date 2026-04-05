Alistan penal en Victoria por 3 mil mdp

Anteproyecto está listo y prevé iniciar obra en 2026 sobre terrenos rumbo a Mante; proyecto aprovechará 18% de infraestructura existente pese al deterioro por vandalismo.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El anteproyecto del nuevo penal de Ciudad Victoria está listo y la obra podría iniciar en 2026 con una inversión estimada de 3 mil millones de pesos, proyecto que se desarrollaría en los mismos terrenos ubicados rumbo a Mante donde años atrás comenzó su construcción, aprovechando la infraestructura existente que actualmente es de apenas 18% debido al deterioro provocado por actos vandálicos que afectaron gran parte del avance original.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, informó que continúan las gestiones ante la federación para obtener los recursos necesarios, al tratarse de una obra prioritaria para la administración estatal, por lo que se busca reactivar el proyecto en el mismo punto donde se inició, considerando que originalmente se tenía un avance del 30%, sin embargo, una parte importante quedó inservible.

La intención es iniciar los trabajos este mismo año y concluir el nuevo centro penitenciario en un plazo aproximado de dos años, incorporando nuevas especificaciones y medidas de seguridad acordes a los estándares actuales, lo que implicará también ajustes técnicos sobre la infraestructura existente para garantizar su funcionalidad.

El funcionario estatal indicó que el gobernador mantiene como meta concretar esta obra, por lo que se analizan los esquemas de financiamiento que permitan su ejecución en el corto plazo y asegurar su conclusión dentro del periodo previsto.

En otro tema, sobre la carretera Rumbo Nuevo y la caseta de cobro, señaló que alrededor de mil 500 vehículos mensuales están exentos de pago, principalmente habitantes de ejidos como San Antonio, así como personal médico y docente que vive en Ciudad Victoria pero trabaja en esa zona, medida que busca no afectar la movilidad de quienes dependen de esta vía para sus actividades diarias.