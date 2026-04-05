Anuncian Agricultores manifestaciones mañana lunes en carreteras del norte de Tamaulipas

Entre los acuerdos alcanzados, se estableció que los agricultores de la zona de Río Bravo deberán concentrarse este lunes a más tardar a las 9:00 horas en las oficinas de la asociación

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mañana lunes 6 de abril, productores de Tamaulipas se manifestarán en diversos puntos carreteros del norte como parte del llamado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), en una jornada de movilización que busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector agrícola.

De acuerdo con información de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), este domingo 5 de abril una comisión de productores se reunió en las oficinas de la Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad de Río Bravo, donde se analizó la convocatoria al denominado “megabloqueo nacional” y se definieron los puntos de concentración.

Entre los acuerdos alcanzados, se estableció que los agricultores de la zona de Río Bravo deberán concentrarse este lunes a más tardar a las 9:00 horas en las oficinas de la asociación, para posteriormente salir a las 10:00 de la mañana con destino a Nuevo Progreso, específicamente a la altura de la autopista, donde se desarrollará uno de los principales puntos de manifestación.

Asimismo, se informó que productores de municipios como Matamoros, Valle Hermoso, así como del área del poblado «El Control del Empalme» y otras comunidades, se trasladarán directamente hacia Nuevo Progreso para sumarse a la protesta.

En paralelo, agricultores de Reynosa prevén manifestarse en el kilómetro 30, mientras que los productores de la región Ribereña lo harán en el mismo punto donde llevaron a cabo su movilización anterior.

Estas acciones forman parte de una jornada nacional impulsada por el FNRCM, cuyos integrantes han dejado en claro el trasfondo de la movilización.

“¿Por qué nos manifestamos? Porque si el campo se detiene, la mesa de los mexicanos se queda vacía. Luchamos por precios justos, por seguridad en nuestras carreteras y por el respeto que el corazón de México merece”.

Bajo esa premisa, el movimiento ha definido objetivos concretos como el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, privilegiando la producción nacional sobre las importaciones; la exigencia de un diésel a precio justo mediante la eliminación del IEPS; el establecimiento de precios dignos para los productos del campo; la inversión en infraestructura hidráulica y acceso a tecnología para modernizar la actividad agrícola; así como garantizar condiciones de seguridad en carreteras para el traslado de mercancías.