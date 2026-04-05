Bancos de material irregulares en la mira

Solo una preocupante minoría cumple con la norma de ley, la Seduma admite que la explotación sin control representa riesgos graves

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Tamaulipas, la mayoría de los bancos de extracción de materiales opera sin regulación, reconoció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, exponiendo además que actualmente solo uno está debidamente registrado.

Derivado de esta situación, el funcionario explicó que desafortunadamente hay un rezago importante, aunque ya se trabaja para ordenar esta actividad, con un esquema que permita ubicar los sitios de extracción y tener control sobre lo que se saca. “Ahorita registrados solamente hay uno, por eso traemos la premura de avanzar en eso… hay una falta de regulación bastante fuerte”, dijo.

Entre las principales fallas detectadas, mencionó trabajos sin permisos, problemas con el uso de suelo y diferencias entre lo que reportan y lo que realmente extraen, además de la falta de estudios de impacto ambiental. Por dicha razón, indicó que ya se realiza una revisión más completa con apoyo de imágenes satelitales para ubicar estos bancos y ver cómo han crecido, lo que permitirá a la autoridad actuar.

“Puede ser que no tengan el impacto, el permiso, simplemente el puro hecho de llegar y explotar sin tener el permiso”, explicó. Agregó que: «de manera satelital nosotros podemos evidenciar el avance que han tenido y de esta manera ya la Procuraduría los podrá llamar”.

Asimismo, aclaró que no se trata solo de aplicar sanciones, sino de que los dueños se regularicen y puedan trabajar dentro de la ley sin afectar el entorno. “Nuestra intención no es solamente el castigo, sino estimular el desarrollo económico apegado a la regulación ambiental”, afirmó.

También comentó que algunos bancos, sobre todo los que están en ríos, son competencia federal, por lo que se tendrá que trabajar en conjunto con la federación. Finalmente, hizo un llamado a los propietarios a acercarse a las autoridades para ponerse en regla y evitar problemas, ya que la explotación sin control representa riesgos tanto para el medio ambiente como para la economía del estado.