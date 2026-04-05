Conciertos reúnen a miles en playas de Tamaulipas durante Semana Santa

Entre los eventos destacan conciertos en Playa Miramar, La Pesca, La Carbonera, Playa Bagdad y Playa Tesoro.

POR. STAFF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Miles de personas asistieron a conciertos gratuitos y actividades recreativas en playas de Tamaulipas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Las actividades se realizaron en Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Soto la Marina y San Fernando, con presencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Entre los eventos destacan conciertos en Playa Miramar, La Pesca, La Carbonera, Playa Bagdad y Playa Tesoro.

Además, se llevaron a cabo torneos deportivos, carreras y espectáculos familiares como parte de la oferta turística en el litoral.

Las acciones buscan fortalecer la actividad turística en el estado durante la temporada vacacional.