Confirman 6 muertes y 9 casos por uso de sueros vitaminados en Sonora

Mediante un comunicado oficial se informó que al menos tres personas más se han visto afectadas por colocarse sueros vitaminados, es decir, un total de 9 casos relacionados con estos hechos

SONORA, MÉXICO.-La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que ya van seis personas que han fallecido y al menos tres personas más que se han visto afectadas por colocarse sueros vitaminados en clínicas particulares en el estado.

Mediante un comunicado oficial se informó que ha identificado, hasta el momento, nueve casos relacionados con estos hechos: seis defunciones, una persona hospitalizada en estado grave y dos personas dadas de alta por mejoría.

Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba. En seguimiento a estos casos, la Fiscalía General de Justicia del Estado informa que se han integrado seis carpetas de investigación, correspondientes a las denuncias presentadas hasta este momento.

No se han generado nuevos casos

Las soluciones encontradas en el establecimiento del médico continúan en análisis por instancias federales. Tras la verificación y clausura realizada el primero de abril, no se han generado nuevos casos.

Aseguran que se trata de una investigación en curso, por lo que la información se actualizará conforme existan resultados concluyentes