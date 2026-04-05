Convierten bardas de Altamira en murales

Autoridades municipales informaron que este proyecto funciona como un espejo de la cultura para las nuevas generaciones

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Las bardas de la zona centro y diversos sectores de Altamira han sido convertidas en murales; se destaca la fauna regional y los sitios más emblemáticos de la ciudad.

Hasta el momento, 17 muros en distintos puntos del municipio exhiben estas obras artísticas que buscan fortalecer el vínculo entre la juventud y las raíces de su comunidad a través del arte urbano.

Autoridades municipales informaron que este proyecto funciona como un espejo de la cultura para las nuevas generaciones.

El trabajo está a cargo de un equipo de rotulistas de servicios públicos, bajo la guía de un muralista de la misma dependencia. Este personal especializado dedica jornadas de trabajo que se extienden incluso hasta la noche para dar vida a los espacios públicos, una labor que la ciudadanía reconoce con muestras de agradecimiento.

La iniciativa incluye representaciones de especies representativas de la zona como la liebre, la tortuga lora y personajes como Cuco Sánchez.

Estos elementos aportan conocimiento sobre la biodiversidad local a los peatones y transforman las calles en una galería abierta.

El propósito principal es embellecer la ciudad y generar un acercamiento de los jóvenes hacia los valores y la historia de Altamira.

La respuesta de los habitantes es fundamental para el éxito de este cambio visual, ya que son los propios vecinos quienes ofrecen sus fachadas y bardas para la intervención artística.

El interés de la población permite que el proyecto se extienda a más colonias, bajo un esquema donde el respeto por el entorno y el talento de los artistas locales son los ejes principales de cada obra.