Familia viaja cinco horas desde San Luis Potosí y celebra en Miramar con Zacahuil

El viaje inició de madrugada y se extendió por cinco horas en carretera, a bordo de una camioneta donde se acomodaron cerca de 17 integrantes de la familia en una camioneta.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Llegan desde Tampacán, San Luis Potosí, hasta la playa Miramar para celebrar en familia, pese al viento y la lluvia que sorprendieron la jornada.

El viaje inició de madrugada y se extendió por cinco horas en carretera, a bordo de una camioneta donde se acomodaron cerca de 17 integrantes de la familia en una camioneta.

De acuerdo con los visitantes, proceden de comunidades como Tampacán, Matlapa , en la Huasteca potosina.

Cirilo Jimenez, uno de los integrantes, explicó que la visita forma parte de una tradición que repiten cada año, aprovechando abril para convivir fuera de su lugar de origen.

En esta ocasión, el motivo principal fue celebrar el cumpleaños de la madre de familia.

“Decidimos venir porque no lo podíamos celebrar allá, mejor nos venimos a la playa a pasar el día en familia, aunque nos tocó el mal clima”, comentó.

A pie de playa, bajo un cielo gris y con ráfagas de viento, extendieron mantas y comenzaron a compartir el zacahuil que trajeron desde su comunidad, platillo típico de la región que se convirtió en el centro de la reunión.

“Son como cinco horas de camino, pero vale la pena porque venimos todos juntos, convivimos y celebramos aquí, aunque esté nublado”, añadió.

La celebración continuó con música y las tradicionales mañanitas dedicadas a la festejada, en medio de risas, comida y el sonido del mar, mientras otros visitantes observaban la escena.

Antes de caer la tarde, la familia prevé emprender el regreso a San Luis Potosí, cerrando así una jornada que, más allá del clima, reafirma una costumbre que año con año los lleva hasta la costa tamaulipeca.