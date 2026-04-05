IMSS en Madero: “otro hospital no es la solución; hay corrupción y carencias”, advierte Nueva CROC en Tamaulipas

Señalan que un nuevo hospital no resolverá fallas del IMSS en Ciudad Madero; advierten problemas de operación, falta de equipo, especialistas y posibles irregularidades en el manejo de recursos.

Cynthia Gallardo

La Razón

La construcción de un nuevo hospital no resolverá las deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Madero, expresó Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflictos de la Nueva CROC en Tamaulipas, al señalar que el problema es de fondo y radica en la operación, el equipamiento y la corrupción.

El dirigente afirmó que el actual nosocomio opera aproximadamente al 85 por ciento de su capacidad, por lo que consideró innecesaria una nueva edificación si no se corrigen las fallas estructurales del sistema.

“La solución no es un hospital nuevo, la solución es a los hospitales vigentes se les dé una buena remodelación, y más que nada tener todas las sillas, las camas y todo el medicamento necesario para los derechohabientes… hacer más elefantes blancos no es la solución”

Pego Cruz expresó que existen recursos, pero no se ven reflejados en mejoras tangibles para los pacientes.

“Recursos sí hay, acuérdense que la presidenta de la República dijo que venían medicamentos por la ruta. No sé qué ruta vienen, realmente es la corrupción enorme. Yo pienso que se debe de supervisar bien, deben de hacer un inventario físico, fiscalizar ese recurso”

Indicó que es necesario aplicar sanciones ejemplares contra funcionarios que incurran en irregularidades:

“Tiene que haber un castigo que sea ejemplo para aquellos funcionarios que dicen que tienen vocación de servicio, hablan bonito no burocracia, buen trato y honestidad y a la semana o al mes son corruptos y nefastos”

El representante sindical dijo que pese a haber dialogado con la dirección del hospital del IMSS en Ciudad Madero sobre la instalación de un nuevo elevador, el equipo continúa en malas condiciones.

Advirtió además que a las deficiencias de infraestructura se suma la falta de médicos especialistas, lo que prolonga los tiempos de espera y provoca que algunos pacientes opten por solicitar su alta voluntaria, poniendo en riesgo su salud.