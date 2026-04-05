Jóvenes rescatan a abuelitas de incendio

El fuego se apoderó de la segunda planta de una casa del fraccionamiento Palomas, gracias a su valentía se evitó una tragedia

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos jóvenes residentes del fraccionamiento Palomas rescataron a dos adultas mayores cuyo domicilio se incendió la mañana de este sábado. Durante el siniestro, las mujeres tuvieron que ser evacuadas de la vivienda; aunque una de ellas, de 76 años de edad, resultó con quemaduras de primer grado que la obligaron a ser hospitalizada.

El incendio ocurrió a las 10:30 horas en la calle Paloma Turquesa con 21 de noviembre. De acuerdo con información recabada, el fuego comenzó en el segundo piso cuando una de las habitantes intentó quemar cartones de huevo vacíos para espantar a los mosquitos. En ese momento soplaba un fuerte viento, lo que provocó que los cartones se movieran y cayeran sobre material inflamable, acelerando las llamas.

Alejandro Rodríguez, vecino del sector, pasaba por el lugar y fue alertado del siniestro. Sin pensarlo, trepó a la segunda planta. En su declaración a medios locales, relató: “Son unas vecinas ya mayores. Me junté con otro vecino, subí por las escaleras y en el pasillo que conecta al cuarto todo estaba lleno de humo, ya muy caliente. Entonces pasé por el barandal, brinqué al pasillo que está un poco más despejado y me encontré con la señora más grande”.

Alejandro avanzó hacia donde estaba la mujer de 76 años, quien trataba de apagar el fuego. Al principio intentó ayudarla, pero las llamas crecieron, por lo que decidió llevarla a un lugar seguro. “El fuego consumía más rápido, ya aumentaba. Jalé a la señora y vi que por el pasillo no se podía salir porque el fuego estaba muy fuerte. La agarré y nos fuimos por los techos. Al principio batallé porque había una malla pegada; la tumbé, hice fuerza y arrastré a la señora por todos los techos”, explicó.

En ese momento, Jhonatan Rodríguez se sumó al rescate. Entre ambos guiaron a la adulta mayor sobre las losas de las casas vecinas hasta lograr bajarla. “Batallamos porque había cercas y alambres para poder pasarnos, pero logramos sacarla”, declaró Jhonatan.

Minutos después, elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron al sitio, brindaron auxilio a la mujer de 76 años y la trasladaron a un hospital. Presentaba quemaduras de primer grado en varias partes del cuerpo. La otra adulta mayor resultó ilesa.

El Cuerpo de Bomberos también acudió, pero para entonces los vecinos ya habían controlado el incendio. Los bomberos solo extinguieron algunos focos que podrían reactivar las llamas. De acuerdo con los residentes, ambas mujeres vivían solas con sus mascotas, lo que les dificultaba movilizarse.

Los daños materiales en la vivienda fueron considerables. Alejandro y Jhonatan recibieron el reconocimiento de los vecinos y de usuarios en redes sociales al difundirse la noticia.