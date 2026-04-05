Lluvias de abril caen sobre sequía del norte de Tamaulipas

Lluvias por el frente frío 43 dieron alivio al campo en el norte de Tamaulipas, tras meses de sequía. Productores reportan mejor humedad en cultivos, aunque la crisis hídrica aún no se resuelve.

Antonio H. Mandujano

De una larga sequía de meses, tuvieron un respiro los distritos de riego 025 y 026, en el norte de Tamaulipas, después de las lluvias registradas desde ayer sábado 4 de abril a causa del frente frío 43 de la temporada.

Los reportes de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas indican que las precipitaciones dejaron acumulados que van desde 1 hasta 6 pulgadas en diversas áreas comprendidas dentro de ambos distritos, con una cobertura prácticamente generalizada que permitió llevar humedad a extensiones importantes de cultivo.

Este panorama representa un alivio para el sector agrícola de la región, que desde el año pasado ha enfrentado una severa crisis hídrica provocada por la falta de lluvias, misma que impactó directamente en la productividad del campo.

Cultivos como el sorgo y el maíz, base de la actividad agrícola en esa zona, han resentido los efectos de la escasez de agua, reduciendo sus expectativas de rendimiento.

Aunque las precipitaciones no resuelven de fondo el problema, sí contribuyen a mejorar las condiciones del suelo y generan expectativas positivas entre los productores, al favorecer el desarrollo de los cultivos en curso y aportar a la recuperación de los sistemas de riego.

De mantenerse este comportamiento en las próximas semanas, el campo del norte de Tamaulipas podría comenzar a revertir parcialmente los efectos acumulados de la sequía, en un contexto donde el agua sigue siendo el factor determinante para la viabilidad del ciclo agrícola.