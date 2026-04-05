Mujer queda lesionada en choque con volcadura

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas también atendieron a un niño que viajaba en uno de los carros involucrados.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó lesionada en un choque entre dos vehículos con posterior volcadura de una de las unidades, suscitado en el bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas también atendieron a un niño que viajaba en uno de los carros involucrados.

El aparatoso percance ocurrió la tarde del domingo, en la intersección de ese bulevar con la calle Santo Niño de la colonia Obrera.

En el choque estuvieron involucrados un Hyundai en color rojo y una camioneta Volkswagen.

Se dio a conocer que la segunda unidad iba de norte a sur por el bulevar y al dar vuelta a la izquierda para incorporarse a la calle Santo Niño, fue impactada por el coche, provocando que la camioneta quedara volcada sobre el costado izquierdo.

Una mujer y un niño que iban en el vehículo rojo sufrieron algunos golpes siendo atendidos por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Vendaron a la mujer ya que presentaba probable luxación de hombro.

Tras revisar al menor, se percataron que no había resultado con lesiones.

El operador de la Volkswagen salió ileso de su unidad.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho vial.