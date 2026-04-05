Pide alcaldesa confiar en la Fiscalía por caso de joven atropellado en Tampico

Alcaldesa de Tampico pide confiar en la Fiscalía por caso de joven atropellado y señala que sigue proceso legal.

Cynthia Gallardo

La Razón

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, pidió a familiares y allegados de Ezequiel González, joven que perdió la vida tras ser atropellado la madrugada del pasado 29 de marzo en la colonia Morelos, confiar en el actuar de la Fiscalía General de Justicia, al expresar que el caso sigue un proceso legal que no corresponde al ámbito municipal.

La alcaldesa dejó en claro que su administración tiene un carácter administrativo, por lo que son las instancias judiciales las responsables de llevar a cabo las investigaciones y determinar las acciones correspondientes.

“Entendemos la situación por la que pasan y decirles que nosotros somos una parte administrativa del municipio. Las instancias judiciales se encargan de promover todas las medidas que se tengan que tomar. Sé que hay un procedimiento. Yo he estado en contacto con la Fiscalía… que confíen en las autoridades, que lleva un procedimiento y que se está atendiendo”

Respecto a la manifestación y bloqueo registrados durante las Fiestas de Abril por familiares y amistades del joven, Villarreal Anaya informó que ha mantenido comunicación constante con Irene Molina, abuelita de la viuda de la víctima, a fin de brindar acompañamiento institucional.

“He estado hablando con la señora Irene que es abuelita de la viuda hoy… que mandamos todo nuestro cariño y toda nuestra intención de poder colaborar en lo que necesiten y que vamos a seguir tocando esas puertas… que hoy se ha dado respuesta”

En otro tema, la presidenta municipal encabezó la premiación de la carrera atlética realizada por el 203 aniversario de la fundación de Tampico, en la que participaron corredores en distancias de 24 y 13 kilómetros entre Altamira y el puerto.

Finalmente, indicó que todo se encuentra listo para los festejos oficiales del próximo domingo 12 de abril a las 9:00 horas, donde junto a autoridades municipales se conmemorará el aniversario 203 de la fundación de la ciudad.