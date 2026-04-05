Refuerzan alcoholímetro en 7 municipios durante Semana Santa

Refuerzan operativos de alcoholímetro en siete municipios para prevenir accidentes durante Semana Santa; autoridades advierten alta incidencia de conductores con consumo de alcohol.

Por. Raúl López García

VICTORIA, Tamaulipas.- Durante el periodo vacacional, se reforzarán operativos de alcoholimetría en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria para prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.

El límite permitido es de 0.25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, medición realizada por personal médico, quien muestra el resultado al conductor y entrega un comprobante del examen.

Los operativos se instalarán en puntos estratégicos y de mayor afluencia vehicular, con el objetivo de detectar a conductores en estado de ebriedad y reducir riesgos en las vialidades durante Semana Santa.

Autoridades indican que estos filtros tienen un enfoque preventivo y buscan evitar hechos de tránsito, ya que en algunos casos hasta cinco de cada diez conductores presentan consumo de alcohol. También se invita a la población a conducir con responsabilidad y atender las indicaciones para prevenir incidentes.