Sentencian a mujer a 11 meses de prisión por ciberacoso en Llera

Un órgano jurisdiccional condenó a Irlanda Yasmín “D” por difundir en redes sociales información y fotografías de una víctima y sus hijos menores, afectando su dignidad y tranquilidad.

POR. STAFF

El Mante, Tamaulipas.– Un órgano jurisdiccional dictó sentencia de 11 meses de prisión en contra de Irlanda Yasmín “D” por el delito de ciberacoso, con base en los datos de prueba presentados por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2023, alrededor de las 10:40 horas, en la escuela primaria “Leyes de Reforma”, en la zona centro de Llera, Tamaulipas. La sentenciada publicó en una red social información y una fotografía de la víctima junto a sus hijos menores, conducta que el tribunal consideró lesiva para su dignidad, paz y tranquilidad.

Además de la pena de prisión, el órgano jurisdiccional impuso una multa de 5 mil 657 pesos, la suspensión de derechos políticos, una amonestación para prevenir la reincidencia y la reparación del daño correspondiente.