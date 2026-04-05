Siguen sin electricidad cientos de familias en Victoria y CFE «ni sus luces»

Lluvias por el frente frío 43 provocaron cortes de energía en varias colonias de Ciudad Victoria. Usuarios reportan apagones prolongados y piden a CFE restablecer el servicio, sin respuesta oficial hasta ahora.

Antonio H. Mandujano

La lluvia registrada la tarde de ayer en el municipio de Victoria, derivada de los efectos del frente frío número 43 de la temporada, continúa generando afectaciones en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, donde hasta el mediodía de este domingo persistían los reportes de cortes.

De acuerdo con información recabada a través de redes sociales, entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía se concentraron diversas denuncias ciudadanas que señalan la falta de servicio en colonias y fraccionamientos como Azteca, Las Adelitas, Satélite 1, FOVISSSTE, La Paz, Américo Villarreal y Residencial Las Palmas.

Los usuarios afectados han manifestado su inconformidad ante la prolongación de los apagones, al señalar que, pese a que las lluvias cesaron desde horas atrás, el restablecimiento del servicio no se ha concretado en varias zonas, lo que ha generado complicaciones en actividades cotidianas y comerciales.

Ante esta situación, los ciudadanos han hecho un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda a la brevedad los reportes y restablezca el suministro en su totalidad, al advertir que los cortes prolongados continúan impactando a un número considerable de familias en la capital tamaulipeca.

Hasta el momento, la paraestatal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la magnitud de las afectaciones ni los tiempos estimados para la normalización del servicio.