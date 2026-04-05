Tamaulipas superó en 32 días las dosis aplicadas en todo 2025 contra sarampión; avanza más del 60% de la meta estatal.

Por. Raúl López García
VICTORIA, Tamaulipas.- En 32 días, Tamaulipas superó el total de dosis aplicadas contra el sarampión durante todo 2025, como parte de la actual campaña de vacunación.
En lo que va de la estrategia se han aplicado 351 mil 548 dosis, cifra que rebasa las cerca de 264 mil registradas el año pasado.
La meta estatal es de 578 mil 857 dosis en 70 días. El avance actual representa 60.7 por ciento del objetivo total y 132.8 por ciento de lo proyectado para este periodo.
La campaña incluye la aplicación de vacunas doble y triple viral dirigidas a distintos grupos de edad, con el objetivo de completar esquemas pendientes.
El incremento en la demanda de la población ha contribuido al avance de la estrategia, aunque aún falta cobertura para alcanzar la meta establecida.