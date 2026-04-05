Tampico supera 300 mil visitantes en Semana Santa y proyecta llegar a 600 mil

Más de 330 mil turistas han visitado el puerto durante el periodo vacacional, con un aumento del 6% respecto al año pasado. La afluencia incluye visitantes nacionales y extranjeros y se prevé que la cifra continúe en aumento.

Tampico, Tamaulipas.- Más de 330 mil turistas han visitado el puerto durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, con una afluencia que continúa en aumento.

Se prevé que en los próximos días la cifra crezca, con una meta de hasta 600 mil visitantes al cierre del periodo.

La afluencia incluye turistas nacionales y extranjeros provenientes de distintos estados y países.

El flujo turístico registra un incremento del 6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante estos días se desarrollan actividades culturales y recreativas en distintos puntos de la ciudad, como parte de la oferta para visitantes.

Las autoridades mantienen operativos para atender la demanda turística en la zona.