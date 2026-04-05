Tardan hasta tres meses en asignar maestros y dejan aulas sin clases

Falta de maestros en Tamaulipas se debe a retrasos administrativos en la asignación de plazas, lo que deja a alumnos sin clases durante meses.

Por. Raúl López García

VICTORIA, Tamaulipas.- La falta de maestros en las escuelas de Tamaulipas no se debe a la inexistencia de plazas, sino a la lentitud en los procesos administrativos para asignarlas, los cuales pueden extenderse por más de tres meses, afectando directamente a los alumnos.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, explicó que las vacantes se generan principalmente por jubilaciones o movimientos internos, sin embargo, el mecanismo para cubrirlas resulta excesivamente burocrático.

Detalló que el procedimiento involucra tanto a la Federación como al Estado, lo que provoca retrasos en cada etapa: desde la convocatoria, la selección del docente, hasta la emisión del nombramiento oficial.

“Las plazas ahí están, pero el proceso es demasiado lento”, señaló, al advertir que durante ese tiempo los estudiantes permanecen sin maestro frente a grupo.

El impacto en las aulas es inmediato. Directores y personal escolar deben asumir funciones adicionales para cubrir la ausencia de docentes, lo que complica la operación normal de los planteles.

Rodríguez Treviño subrayó que incluso una semana sin clases representa un problema académico, por lo que dejar a un grupo sin maestro durante meses genera un rezago difícil de revertir.

Ante este panorama, consideró urgente agilizar los procesos de asignación, con el fin de garantizar que las plazas disponibles se traduzcan en maestros frente a grupo en el menor tiempo posible.