Tractocamión se sale del camino, choca con poste y vuelca

El aparatoso percance tuvo lugar la noche del domingo, en la bajada del puente Tampico, rumbo al bulevar Adolfo López Mateos en la colonia Obrera en Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un tractocamión se salió del camino para después impactar a un poste de concreto y terminar volcado sobre uno de sus costados.

El operador logró salir ileso del accidente pese a lo sucedido.

El aparatoso percance tuvo lugar la noche del domingo, en la bajada del puente Tampico, rumbo al bulevar Adolfo López Mateos en la colonia Obrera en Tampico.

La unidad involucrada es un tractocamión Freightliner de la empresa Transportes Especializados Jiménez.

El vehículo se desplazaba por el puente Tampico y al tomar el operador la lateral ubicada a un costado del Museo del Niño, la unidad registra una falla mecánica lo que hace que pierda el control del volante para luego salirse de la vialidad impactactándose contra un poste de concreto al cual destruyó y terminar volcado sobre la bajada del puente.

No obstante lo anterior, el chofer consiguió salir de la cabina sin sufrir lesión alguna.

Una gran cantidad de diesel se derramó sobre la carpeta asfáltica al reventarse uno de los tanques de la unidad.

Bomberos municipales acudieron para colocar arena sobre el combustible derramado.

Elementos de Tránsito de Tampico tomaron conocimiento del accidente para apoyar en el procesamiento del lugar a la Fiscalía General de la República.