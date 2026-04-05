Transportistas y agricultores anuncian paro nacional en pleno regreso de Semana Santa

Los bloqueos se realizarán justo en el regreso de miles de vacacionistas a sus destinos en el marco de los días de asueto por la Semana Santa.

MÉXICO.- Después de que el pasado 30 de marzo se diera a conocer el anuncio de que transportistas y campesinos harían un paro nacional para el próximo 6 de abril, el cual incluye un megabloqueo carretero, hasta este domingo la amenaza que parecía inminente se confirmó.

Los anterior se da a conocer mediante un comunicado publicado en redes sociales por las organizaciones, pues argumentan que “ante la falta de respuestas del gobierno de México, se iniciará el paro nacional programado mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos del país».

Cabe mencionar que los bloqueos se realizarán mañana lunes justo en el regreso de miles de vacacionistas a sus destinos en el marco de los días de asueto por la Semana Santa, situación que pondrá a más de uno en jaque.

Será un paro indefinido

Los demandantes son integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas en México (ANTAC), quienes confirmaron que recibieron una “contrapropuesta” de las autoridades federales, que anoche aún analizaban si satisfacía sus demandas.

El documento destaca que el paro nacional será indefinido en un total de 20 estados del país y reiteró que la decisión obedece a que derivado de las reuniones sostenidas el pasado 1 de abril con la secretaria particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “no hubo respuestas positivas frente a la grave situación que enfrenta el campo y el transporte de alimentos”.

Los reportes apuntan que se contemplan bloqueos parciales y totales en puntos estratégicos, lo que podría afectar tanto a transportistas como a automovilistas que circulan diariamente por las principales vías de comunicación.

¿Qué demandan transportistas y agricultores?

De acuerdo a los dirigentes de la ANTAC, diversas son las demandas que solicitan al gobierno de México, entre ellas el retiro de retenes por parte de autoridades federales, pues no apoyan en materia de seguridad para los transportistas.

Demandas transportistas:

Mayor seguridad en carreteras

Alto a robos, extorsiones y violencia

Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno

Desapariciones.

Homicidios.

En lo que se refiere al FNRCM, estos señalan que se requiere más atención al campo y a sus productores pues pese a que se han mantenido un diálogo los compromisos siguen sin incumplirse.

Según lo expuesto por los organizadores, el paro nacional es un llamado ante la persistencia de delitos que afectan directamente a quienes trabajan en el transporte y el campo, como:

Demandas sector agrícola:

Seguridad en carreteras.

Reducción en el precio del combustible y eliminación del IEPS al diésel.

Carreteras sin baches y casetas de cobro con procesos ágiles.

Frenar importaciones desleales.

Eliminar créditos usureros para garantizar precios de garantía justos.

¿A qué hora iniciará el paro y qué carreteras se verán afectadas?

Las organizaciones detallaron que los bloqueos comenzarán a intensificarse a partir de las 07:00 horas; hasta el momento se ha notificado una serie de zonas afectadas, sin embargo, los puntos exactos de concentración pueden cambiar ya que por lo general se confirman usualmente horas antes para mantener el factor estratégico con el fin de para maximizar el impacto visual y logístico.

Afectaciones previstas:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Puebla

Autopista México-Guadalajara

Accesos a Nuevo Laredo

¿Qué dicen las autoridades?

Sin tener una postura firme al respecto, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió recientemente a los transportistas y productores no bloquear las vías de comunicación para evitar afectaciones a terceros, además de seguir con el diálogo.

Derivado de lo anterior, la recomendación es que si se planea circular por las rutas ya señaladas este lunes 6 de abril, será importante anticipar salidas o buscar rutas alternas, ya que las movilizaciones suelen derivar en cierres totales o parciales de larga duración.

La Asociación Nacional de Transportistas (#ANTAC) confirmó un #ParoNacional de transportistas para el lunes 6 de abril con bloqueos en carreteras desde las 7 de la mañana. Estas son las carreteras que se verán afectadas:@BrisseidaMoya#NoticiasConNachoLozano#NoticiasImagen pic.twitter.com/IXb3TCUiOG — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 4, 2026

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR